Персонал американского посольства в Багдаде во главе с послом эвакуирован, — сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей Министерства иностранных дел Ирака.

Сегодня несколько тысяч демонстрантов окружили посольство, протестуя против американских авиаударов, в результате которых погибли около 20 боевиков иракской ячейки Хезболлы. Протестующие сумели прорваться через КПП, выставленное около специальной «зеленой зоны» в Багдаде, где находятся иностранные дипмиссии и иностранные объекты. Они жгут американские флаги и скандируют «Смерть Америке», «Смерть Израилю».

Сообщается также, что демонстранты пытались штурмовать посольство, но были оттеснены иракскими силами безопасности. В здании дипмиссии усилена охрана.

Власти США пока никак не комментировали происходящее. Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео предупреждал, что США не потерпит действий, которые угрожают жизни американцев.