Россия с 1 января может прекратить экспорт нефти в Белоруссию из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок

Россия с 1-го января может прекратить экспорт нефти в Белоруссию из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок, — об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.

По состоянию на сегодняшнее утро на Белоруссию не оформлено ни одной тонны нефти из России, — утверждают собеседники агентства.

Сегодня президенты двух стран вновь созвонились и обсудили тему поставок нефти, — сообщает Интерфакс. Результаты переговоров неизвестны.