Москва и Киев урегулировали все вопросы по газу и отказались от взаимных претензий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал это необходимым компромиссом. По его мнению, подписание газового контракта свидетельствует о том, что стороны могут разговаривать и договариваться.

Нафтогаз считает, что подписание соглашений с Газпромом стало возможным, в том числе, благодаря американским санкциям против «Северного потока-2». Украинская компания также отметила эффективную работу в арбитражных судах.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа вчера вечером. Новый договор уже вступил в силу. Минэнерго Украины оценивает доход от транзита в 2-3 миллиарда долларов ежегодно.