Президенты России и Украины договорились немедленно начать согласование нового списка для обмена. Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе в ближайшее время, — сообщает РИА со ссылкой на офис президента Украины.

Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздниками и газовым контрактом.