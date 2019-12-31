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13:30, 31 декабря 2019

Президенты России и Украины договорились немедленно начать согласование нового списка для обмена

Президенты России и Украины договорились немедленно начать согласование нового списка для обмена. Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе в ближайшее время, — сообщает РИА со ссылкой на офис президента Украины.
Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздниками и газовым контрактом.



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