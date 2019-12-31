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13:04, 31 декабря 2019

В Словакии вынесли первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка позапрошлой зимой

Обвиняемый получил 15 лет тюрьмы.

За решётку отправится Золтан Андруско — суд признал его посредником в убийстве словацкого журналиста. Фигурант дела сознался в том, что участвовал в преступлении. Его совершили в феврале прошлого года под Братиславой. 27-летнего журналиста Яна Куцяка, известного расследованиями о влиятельных людях и коррупции, застрелили в его доме. Преступники там же расправились и с его невестой. Куцяка убили из-за журналистской деятельности. Перед смертью он готовил публикацию о связи окружения премьера Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией. Заказчиком убийства правоохранители назвали одного из самых богатых бизнесменов в стране Мариана Кочнера, по его поручению нашли посредника в лице Андруско, а он в свою очередь нанял киллеров, один из них ранее работал в полиции. Убийство журналиста вызвало в Словакии массовые протесты. Премьер Фицо ушёл в отставку.

Убийцам журналиста и организатору суд вынесет приговор в начале следующего года. Им грозит пожизненное заключение. На процессе Андруско выступит как свидетель.



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