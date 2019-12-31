Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу двух представителей Министерства иностранных дел Ирака.
Незадолго до этого сотни демонстрантов предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде. Беспорядки произошли после похорон жертв авиаударов США по так называемому «Иракскому ополчению».
Протестующие подожгли забор посольства.
Сотрудники американского посольства и глава миссии в Багдаде эвакуированы
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу двух представителей Министерства иностранных дел Ирака.