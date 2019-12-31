Сотрудники американского посольства и глава миссии в Багдаде эвакуированы

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу двух представителей Министерства иностранных дел Ирака.

Незадолго до этого сотни демонстрантов предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде. Беспорядки произошли после похорон жертв авиаударов США по так называемому «Иракскому ополчению».

Протестующие подожгли забор посольства.