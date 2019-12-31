Бывший глава автомобилестроительного концерна Рено-Ниссан-Мицубиси Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии и улетел в Ливан.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник, в Ливане Карлос Гон уже был принят президентом страны. Впрочем, подтверждений этой информации из других источников нет.

В Японии его обвиняли в финансовых махинациях, мера пресечения предусматривала много ограничений, в том числе, он мог встречаться с другими людьми, даже с собственной женой по специальному разрешению. Предполагается, что он мог улететь в Ливан под чужим именем на частном самолете.

Побег из Японии бывшего топ-менеджера Карлоса Гона не должен иметь последствий для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Такое мнение в эфире «Эха» высказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Карлоса Гона обвиняют, в частности, в том, что он списывал свои колоссальные убытки на счета компании Nissan.