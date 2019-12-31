Первая в мире криптовалюта, биткоин, оказалась самым эффективным активом десятилетия

С июля 2010-го по конец 2019-го биткоин вырос на 9 миллионов процентов. Золото за это время подорожало на 25%, индекс S&P за тот же период утроился, — отмечает агентство Bloomberg. Абсолютный максимум биткоина, почти 20 тысяч долларов США, зафиксирован в декабре 2017-го года. Затем он падал до отметки 3 тысячи долларов. Сегодня его стоимость около 7200 долларов.