В Башкирии магазины ограничили продажу алкоголя в новогодние праздники четырьмя часами

С 4 по 6-е января продавать спиртосодержащие напитки можно будет лишь с 10 до 14 часов. Третьего января алкоголь нельзя будет продавать вообще.

Как объяснил председатель Хурултая республики, установлено, что пик отравления алкоголем в праздники приходится на 3-е число первого месяца.