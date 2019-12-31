Роскомнадзор в шестой раз отказался зарегистрировать издание «Политика» Дмитрия Гудкова

Об этом сообщает интернет-издание МБХ-Медиа со ссылкой на активиста Алексея Обухова, который подавал заявление. Он отметил, что накануне получил документы от Роскомнадзора, который в этот раз потребовал доказать, что учредителя СМИ не контролирует какое-либо иностранное государство.

До этого Роскомнадзор просил предоставить доказательства несудимости, отсутствие двойного гражданства, непричастности к террористическим организациям, дееспособности, и так далее.