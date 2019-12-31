Высший суд справедливости Израиля сегодня примет решение, может ли Биньямин Нетаньяху формировать правительство

Высший суд справедливости Израиля сегодня примет решение в отношении того, может ли Биньямин Нетаньяху формировать правительство на фоне обвинений, которые ему предъявлены. Премьер-министр Израиля ранее отверг все обвинения в коррупции и выразил намерение по-прежнему руководить.

Нетаньяху подчеркнул, что не считает себя виновным и напрямую упрекнул следствие в недобросовестности.