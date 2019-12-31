В аэропорту Домодедово задержаны многие рейсы, пассажирам сообщают о технических неполадках. Об этом сообщила журналист «Эха Москвы» Ольга Северская.
Северская отметила, что представители авиакомпании не сочли нужным пообщаться с пассажирами по собственной инициативе.
В аэропорту Домодедово задержаны многие рейсы, пассажирам сообщают о технических неполадках
В аэропорту Домодедово задержаны многие рейсы, пассажирам сообщают о технических неполадках. Об этом сообщила журналист «Эха Москвы» Ольга Северская.