Российские экономисты оценили перспективы рубля в следующем году

Эксперты также рассказали о рисках, которые грозят ослабить курс российской валюты.

Рублю экономисты, опрошенные РБК, пророчат стабильность. Во всяком случае, в первой половине нового года. Курс, скорее всего, сохранится на уровне 65ти рублей за доллар. А вот дальше не исключено, что российскую валюту ждут неприятности. Это вызвано новыми санкциями США и президентскими выборами за океаном. Рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в Соединённых Штатах. От того переизберут ли Дональда Трампа зависят перспективы отношений с Россией, говорят эксперты. Ударить по курсу рубля может и возобновление торговой войны между США и Китаем. В таком случае доллар может подорожать до 70-ти и даже больше рублей. Возможное снижение интереса инвесторов к развивающимся рынкам тоже, как считают экономисты, создаёт риски для нашей валюты. Это произойдёт, если остановится замедление мировой экономики, а центробанки перестанут смягчать денежно-кредитную политику, пишет РБК. Стабильность рубля также будет напрямую зависеть и от цен на нефть. Чем они выше — тем лучше для российской валюты.

Рубль в уходящем году так и не смог отыграть прошлогодний обвал, когда упал больше чем на 20 процентов, замечают экономисты.