«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о транзите газа в Европу через территорию Украины

Действующий контракт истекает сегодня. Новое соглашение заключено сроком на 5 лет. Оно предусматривает отказ «Газпрома» от оспаривания вынесенного решения Стокгольмского арбитражного суда, а «Нафтогаз», в свою очередь, обязуется отозвать уже поданные иски и не подавать новых.

Киев рассчитывает заработать на транзите российского газа около семи миллиардов долларов. На каких принципах основан такой расчет, пока неясно, поскольку неизвестны детали контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В «Нафтогазе» подтвердили, что помимо прочего стороны подписали соглашение об урегулировании судебных споров, которое предполагает отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон в судебных инстанциях.