Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1-го по 8 января. Оставить автомобиль без оплаты можно будет, в том числе, и на улицах, где действует максимальный тариф – 380 рублей в час. В компании «Московский паркинг» напоминают, что оставлять автомобили следует только в разрешенных для этого местах.
2019-12-31T11:32:00+03:00
2019-12-31T11:35:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 31 декабря 2019
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