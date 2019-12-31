Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1-го по 8 января. Оставить автомобиль без оплаты можно будет, в том числе, и на улицах, где действует максимальный тариф – 380 рублей в час. В компании «Московский паркинг» напоминают, что оставлять автомобили следует только в разрешенных для этого местах.