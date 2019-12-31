25 лет назад в правительстве Великобритании обсуждалась идея пригласить Россию в НАТО

Об этом пишет британская газета «Таймс», изучившая опубликованные сегодня документы из национальных архивов. По этим данным, речь шла о приглашении России в североатлантический альянс в статусе ассоциированного члена. Предложение исходило от тогдашнего министра обороны Малкольма Рифкинда. Он объяснял его необходимостью сделать Россию полноценным членом западной семьи. Газета также рассказывает, что британские дипломаты информировали правительство о проблемах президента России Бориса Ельцина с алкоголем и о его состоянии здоровья.