25 лет назад в правительстве Великобритании обсуждалась идея пригласить Россию в НАТО

Об этом пишет британская газета «Таймс», изучившая опубликованные сегодня документы из национальных архивов. По этим данным, речь шла о приглашении России в североатлантический альянс в статусе ассоциированного члена. Предложение исходило от тогдашнего министра обороны Малкольма Рифкинда. Он объяснял его необходимостью сделать Россию полноценным членом западной семьи. Газета также рассказывает, что британские дипломаты информировали правительство о проблемах президента России Бориса Ельцина с алкоголем и о его состоянии здоровья.
2019-12-31T11:32:00+03:00
2019-12-31T11:35:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563541-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 31 декабря 2019
Загрузка комментариев...