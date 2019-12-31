Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 20-го января будущего года домашний арест Анастасии Шевченко. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», заседание проходило в закрытом режиме из-за разглашения неких персональных данных.
2019-12-31T11:32:00+03:00
2019-12-31T11:34:52+03:00
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11:32, 31 декабря 2019
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