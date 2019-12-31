Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 20-го января будущего года домашний арест Анастасии Шевченко. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», заседание проходило в закрытом режиме из-за разглашения неких персональных данных.