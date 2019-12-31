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11:31, 31 декабря 2019

Заключение контракта с «Газпромом» стало возможным благодаря американским санкциям, говорят в компании «Нафтогаз»

Заключение контракта с «Газпромом» по транзиту газа стало возможным благодаря американским санкциям, в том числе в отношении «Северного потока-2». Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании «Нафтогаз» по итогам заключенных договоренностей.

Напомним, накануне вечером в Вене был подписан пакет документов, который предусматривает условия продолжения транзита российского газа в Европу через территорию Украины. В числе прочего предусматривается, что «Газпром» не будет оспаривать уже вынесенные решения по судебным искам, а «Нафтогаз» отзовет еще не рассмотренные иски и обязуется не подавать новых.



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