Бывший глава автоконцерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон не только приехал в Ливан, но и встретился с президентом республики Мишелем Ауном. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в ливанском МИДе. Он отметил, что Гон приехал в Ливан на днях. Ранее стало известно, что бизнесмен покинул Японию, несмотря на домашний арест. Сам Карлос Гон сказал, что сделал это, спасаясь от политического преследования. Официально его обвиняли в финансовых махинациях.
2019-12-31T11:30:00+03:00
2019-12-31T11:31:53+03:00
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11:30, 31 декабря 2019
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