Бывший глава автоконцерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон не только приехал в Ливан, но и встретился с президентом республики Мишелем Ауном. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в ливанском МИДе. Он отметил, что Гон приехал в Ливан на днях. Ранее стало известно, что бизнесмен покинул Японию, несмотря на домашний арест. Сам Карлос Гон сказал, что сделал это, спасаясь от политического преследования. Официально его обвиняли в финансовых махинациях.