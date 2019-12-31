Великобритания предлагала вариант сближения России и НАТО в середине 90-х годов

Это стало известно из архивов, обнародованных британскими властями.

Министерство обороны королевства изучало возможность сделать Россию ассоциированным членом военного альянса и предоставить нашим дипломатам возможность посещать совещания. При этом гарантии в отношении безопасности в случае нападения на Россию никто давать не собирался.

Интеграция в европейскую семью для союзников была одной из сложнейших задач. Хотя сама по себе идея вовлечения Москвы в североатлантический альянс была хорошей возможностью изменить отношения, которые на протяжении десятилетий были больше похожи на противостояние. Это следует из документов Национального архива, обнародованных правительством.

План британских военных состоял в том, чтобы развеять опасения Кремля относительно расширения НАТО на восток. В рассекреченных документах упоминается пьянство Бориса Ельцина, которое ставил под сомнение его эффективность. МИД королевства даже составил записку с заголовком «план действия на случай непредвиденной смерти президента России».

Идея была отклонена в 1995 году на саммите НАТО.