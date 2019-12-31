Траурные мероприятия, посвященные годовщине обрушения жилого дома, проходят сегодня в Магнитогорске

Жители города приносят цветы и игрушки в память о погибших.

В магнитогорском кафедральном соборе Вознесения Христова состоялись заупокойная литургия и панихида. Их посетили, по меньше мере, свыше 200 человек. Это были обычные горожане и те, кто потерял своих близких в результате взрыва в жилом доме. Отдельными группами приехали сотрудники Магнитогорского металлургического комбината и МЧС, а также высокопоставленные чиновники – в том числе мэр города Сергей Бердников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Неподалеку от входа в храм расположился организованный мемориал с крестом и растяжкой с датой трагедии. Власти говорят, что он временный и что вскоре там же появится постоянное место для поминовения. Стихийный мемориал возник и на самом месте трагедии, в сквере, который был возведен после разбора пострадавших от взрыва подъездов. Там жители массово возлагают цветы и игрушки на одну из скамеек и прямо на снег – на месте, где находилась одна из разрушенных секций жилого дома на проспекте Карла Маркса. Текслер также посетил этот мемориал, где к тому моменту находились два десятка человек. Он ограничился только осмотром сквера, который губернатору представлял мэр города. При этом с журналистами и жителями Магнитогорска глава региона общаться не стал.

В результате обрушения дома в Магнитогорске погибли 39 человек, еще 17 пострадали. Следствие до сих пор не озвучило результаты расследования; в Кремле ранее называли основной версией случившегося взрыв газа.