Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон прибыл в Ливан, несмотря на домашний арест, наложенный на него японским судом. Он объяснил свой отъезд спасением от политического преследования. Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.

Японские власти говорят о планах договориться с администрацией Ливана о выдаче Карлоса Гона, но эти заявления звучат неуверенно, отметил Головнин.

По последним данным, бывший глава «Ниссан» после приезда в Ливан встретился с президентом республики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ливанском МИДе. Ранее сообщалось, что он мог покинуть Японию и въехать в Ливан под другим именем. Адвокаты Карлоса Гона говорят, что все его паспорта до сих пор находятся у них на руках, и он ими никак не пользовался.