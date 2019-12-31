Московские власти заявляют, что столица вышла на четвертое место в мире по темпам строительства. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сказал, что по этому показателю Москва обогнала Нью-Йорк. По его словам, в уходящем году в Москве введено в эксплуатацию около 10,5 миллионов квадратных метров недвижимости и еще полмиллиона квадратных метров уже построенной недвижимости находятся на оформлении.
2019-12-31T10:32:00+03:00
2019-12-31T10:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 31 декабря 2019
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