В Ярославле отстранили от службы священника, поддержавшего фигурантов «московского дела». Иерей Александр Парфенов опубликовал на своей странице в LiveJournal соответствующее распоряжение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. При этом священник допускает, что причина может быть совсем другой. Несколько лет на него, по его словам, оказывали давление из-за карьера в урочище под названием Гора святой Марии, против которого он боролся.
2019-12-31T10:31:00+03:00
2019-12-31T10:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 31 декабря 2019
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