В Ярославле отстранили от службы священника, поддержавшего фигурантов «московского дела». Иерей Александр Парфенов опубликовал на своей странице в LiveJournal соответствующее распоряжение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. При этом священник допускает, что причина может быть совсем другой. Несколько лет на него, по его словам, оказывали давление из-за карьера в урочище под названием Гора святой Марии, против которого он боролся.