Бывший глава концерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон мог въехать в Ливан под чужим именем. Об этом сообщает японский телеканал NНК со ссылкой на представителей ливанских властей. Ранее стало известно, что находившийся под домашним арестом в Японии Карлос Гон оказался в Ливане, чьим гражданством, наряду с французским и бразильским, он обладает. В Японии Гона обвиняли в финансовых махинациях.