Бывший глава концерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон мог въехать в Ливан под чужим именем. Об этом сообщает японский телеканал NНК со ссылкой на представителей ливанских властей. Ранее стало известно, что находившийся под домашним арестом в Японии Карлос Гон оказался в Ливане, чьим гражданством, наряду с французским и бразильским, он обладает. В Японии Гона обвиняли в финансовых махинациях.
2019-12-31T10:31:00+03:00
2019-12-31T10:33:05+03:00
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10:31, 31 декабря 2019
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