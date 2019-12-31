России и Украине удалось избежать нового газового кризиса

За сутки до истечения действующих договоренностей был подписан пакет документов, которые позволяют продолжить транзит российского газа через территорию Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, новый 5-летний контракт позволит Украине заработать 7 миллиардов долларов. «Газпром» обязался не оспаривать уже вынесенные судебные решения, а «Нафтогаз» – не подавать новые иски и отозвать уже поданные.
2019-12-31T10:30:00+03:00
2019-12-31T10:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 31 декабря 2019
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