Американским военным запретили пользоваться популярным китайским приложением Tik Tok

Такое решение было принято в связи с предупреждением Минобороны США об опасности сервиса.

Социальную сеть для обмена короткими видео Tik Tok в США считают угрозой национальной безопасности, поэтому в американской армии запрещено пользоваться им на служебных телефонах. Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя вооруженных сил Соединенных Штатов. Отмечается, что ограничений в пользовании на личных смартфонах нет, однако в армии рекомендуют относиться к сервису с осторожностью во избежание утечки информации. Недавно Tik Tok, запущенный китайской компанией ByteDance, стал самым скачиваемым приложением, обойдя Instagram. В США у него более 100 миллионов пользователей, и это беспокоит американские власти. Несколько сенаторов попросили Национальную разведку проверить соцсеть. Одна из претензий – возможная цензура со стороны китайских властей. Но главное опасение связано с тем, что приложение собирает личные данные и может сотрудничать с разведкой КНР. В компании же заявили, что Пекин не имеет влияния на контент-политику соцсети, а все данные пользователей из США хранятся в США и Сингапуре.

В России Tik Tok также стремительно набирает популярность. Летом стало известно, что Роскомнадзор проверит соцсеть на наличие запрещенной информации. Это может занять несколько месяцев.