Сегодня, в годовщину взрыва в жилом доме в Магнитогорске, установлен временный крест для возложения цветов

Тем временем до сих пор не все жильцы из снесенного дома переехали в новые квартиры. Как рассказала радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления социальной защиты Магнитогорска Ирина Михайленко, это связано с личными причинами. Все компенсации людям предоставлены в полном объеме.

Ирина Михайленко отметила, что большинство компенсаций были выплачены из бюджета. Также были задействованы благотворительные фонды.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31-го декабря 2018-го года. По официальной версии взорвался бытовой газ. В результате 39 человек погибли.