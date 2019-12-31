Американские санкции помогли Украине заключить новый газовый контракт с Россией

Такое заявление сделали в компании «Нафтогаз» после подписания нового транзитного соглашения.

Договоренности по газу достигли еще 20 декабря, но подписи поставили только сейчас, за сутки до прекращения прежнего контракта. Москва выплатила Киеву около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража, стороны отказались от взаимных претензий в судах. Соглашение будет действовать в течение пяти лет.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что пакетная сделка с украинскими партнерами позволила восстановить баланс интересов у сторон.

«Нафтогаз» в официальном заявлении поблагодарил свою команду за эффективную работу по разъяснению рисков, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». Достижение нужного результата стало возможным благодаря санкциям США. Председатель правления компании Андрей Коболев отметил вклад американцев в поддержку энергетической безопасности на европейском континенте.

Украина заработает благодаря новому соглашению 7 миллиардов долларов. Контракт может быть продлен еще на 10 лет, написал у себя в Facebook президент Владимир Зеленский.

Соглашение по газу предусматривает также снятия ареста с активов «Газпрома» в Европе.