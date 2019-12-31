МЧС России перешло в режим повышенной готовности на новогодние праздники

Он продлится до 9-го января следующего года. В МЧС уточняют, что усиленные дежурства подразделений ведомства организованы в местах проведения новогодних массовых мероприятий. Совместно с полицией проводятся рейды по стихийным точкам продажи пиротехники.
2019-12-31T09:32:00+03:00
2019-12-31T09:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 31 декабря 2019
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