Об этом говорится в пресс-релизе заключения соглашений с «Газпромом». Достижение этого результата стало возможным благодаря, в том числе, введению правительством США санкций против «Северного потока-2», — отмечает украинская компания.
Договоренности предусматривают отказ «Газпрома» от оспаривания судебных решений, в том числе, решения стокгольмского арбитража.
Компания «Нафтогаз Украины» поблагодарила США за давление на Москву и Европу
Об этом говорится в пресс-релизе заключения соглашений с «Газпромом». Достижение этого результата стало возможным благодаря, в том числе, введению правительством США санкций против «Северного потока-2», — отмечает украинская компания.