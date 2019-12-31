Адвокаты бизнесмена Карлоса Гона удивлены его отъездом из Японии и появлением в Ливане

Об этом сказал один из защитников, которого цитирует агентство Reuters. По его словам, все загранпаспорта Гона, выданные ему, находились и находятся в руках адвокатов. Сам бизнесмен никак ими не пользовался. По словам юриста, он не говорил с Гоном с прошлого вторника. Поведение бизнесмена он назвал непростительным.

Напомним, минувшей ночью стало известно, что бывший глава концерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон прибыл в Ливан, гражданством которого он наряду с французским и бразильским обладает. В Японии он находился под домашним арестом, ожидая суда по обвинениям в финансовых нарушениях.