В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Новосибирска в Москву

Как сообщил Интерфаксу информированный источник, лайнер испытывал проблемы с двигателем. Самолет сел благополучно. Аэропорт продолжает без ограничений принимать и отправлять воздушные суда. Местное издание Е1 отмечает, что посадку совершил самолет «Уральских авиалиний». Пассажиры будут отправлены резервным бортом в 13:30 по местному времени.