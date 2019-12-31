В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Новосибирска в Москву

Как сообщил Интерфаксу информированный источник, лайнер испытывал проблемы с двигателем. Самолет сел благополучно. Аэропорт продолжает без ограничений принимать и отправлять воздушные суда. Местное издание Е1 отмечает, что посадку совершил самолет «Уральских авиалиний». Пассажиры будут отправлены резервным бортом в 13:30 по местному времени.
2019-12-31T09:30:00+03:00
2019-12-31T09:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 31 декабря 2019
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