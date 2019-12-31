Музей журналистики и новостей в Вашингтоне закроется сегодня

В последние годы у музея были финансовые проблемы, и в итоге было решено продать здание университету Джона Хопкинса.

Дальнейшая судьба учреждения пока совершенно неясна. Об этом рассказала директор музея по связям с общественностью Соня Гаванкар.

«Нам потребуется около полугода, чтобы демонтировать экспозиции и собрать все экспонаты и вывезти их в архивное хранилище. После этого мы начнем строить планы на будущее. Это может быть новое здание, похожее на предыдущее, а может быть что-то совершенно другое. Мы пока ничего не знаем, но надеемся позаботиться о будущем музея», — сказала Гаванкар.

За одиннадцать лет работы музей посетили около десяти миллионов человек. Учреждение было посвящено первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.