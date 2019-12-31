Вступили в силу договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа

Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Документы датируются 30-м декабря. Договоренности позволят продолжить транзит газа после истечения до сих пор действовавших соглашений.

Украинская компания «Нафтогаз» подчеркивает, что подписан и документ об урегулировании судебных споров. В соответствии с этой бумагой «Газпром» отказывается от оспаривания судебных решений, в том числе решения Стокгольмского арбитражного суда. В заявлении «Нафтогаза Украины» говорится, что нынешние договоренности стали возможны благодаря американским санкциям в отношении России.