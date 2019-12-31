Экс-глава Nissan Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио, бежал в Ливан

В Японии он ожидал суда по делу о финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

О том, что бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, нарушив условия нахождения под домашним арестом, прибыл в Бейрут, сообщили СМИ. По их данным, он прилетел в страну на частном самолете из Турции под чужим именем. У Гона есть гражданство Ливана, а также Франции и Бразилии. Сам он подтвердил, что уехал из Японии, подчеркнув, что «не скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости и политического преследования». Бывший глава Nissan изначально отказался признавать вину, заявив, что стал жертвой заговора и предательства со стороны руководства компании – оно выступало против его плана по дальнейшей интеграции трех автомобильных компаний. Арестовали Гона в ноябре прошлого года, обвинив в том, что Nissan с его помощью декларировала не все свои доходы. Бывшего топ-менеджера также подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Адвокатам Гона удалось добиться, чтобы его выпустили под залог.

Между Японией и Ливаном нет соглашения о выдаче подозреваемых. Тем не менее, по некоторым данным, в Токио надеются каким-то образом

создать условия для проведения суда над Гоном.