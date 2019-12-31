Более 40 тысяч человек будут задействованы на обеспечении безопасности в Москве в эти праздники. В центральной части столицы образуется территория, попасть куда можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Непосредственно в новогоднюю ночь дежурить на улицах города будут почти 7 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии и около 4-х тысяч дружинников и работников частных охранных предприятий.