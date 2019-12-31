Более 40 тысяч человек будут задействованы на обеспечении безопасности в Москве в эти праздники. В центральной части столицы образуется территория, попасть куда можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Непосредственно в новогоднюю ночь дежурить на улицах города будут почти 7 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии и около 4-х тысяч дружинников и работников частных охранных предприятий.
2019-12-31T08:48:00+03:00
2019-12-31T08:51:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:48, 31 декабря 2019
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