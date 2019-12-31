На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов. Горел металлический ангар на улице Подольских курсантов, — сообщает МЧС. В начале седьмого утра, спустя чуть более часа после поступления сигнала, пожар удалось потушить. Пострадавших нет.