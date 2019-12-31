На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов. Горел металлический ангар на улице Подольских курсантов, — сообщает МЧС. В начале седьмого утра, спустя чуть более часа после поступления сигнала, пожар удалось потушить. Пострадавших нет.
2019-12-31T08:48:00+03:00
2019-12-31T08:50:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:48, 31 декабря 2019
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