Объем продаж китайской компании Huawei в 2019-м году вырос на 18%, несмотря на санкции со стороны США

Об этом говорится в новогоднем послании сотрудникам Huawei от имени исполнительного директора Эрика Цуя.

Правительство США считает, что технологии Huawei представляют угрозу национальной безопасности. В связи с этим введены существенные ограничения на применение их в США, а также Вашингтон активно призывает другие страны не покупать мобильное сетевое оборудование Huawei 5-го поколения.