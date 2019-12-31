Общественный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Речь идет о метро, Московском центральном кольце и наиболее востребованных маршрутах наземного транспорта. Впервые, начиная с 20:00 и до 6-ти утра 1-го января, проезд будет бесплатным.
2019-12-31T08:32:00+03:00
2019-12-31T08:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 31 декабря 2019
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