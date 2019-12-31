Общественный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Речь идет о метро, Московском центральном кольце и наиболее востребованных маршрутах наземного транспорта. Впервые, начиная с 20:00 и до 6-ти утра 1-го января, проезд будет бесплатным.