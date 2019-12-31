Один из лидеров американских демократов Джо Байден не исключает возможности взять республиканца напарником в своей президентской гонке. Об этом он заявил во время выступления в штате Нью Гэмпшир. При этом он затруднился назвать конкретных кандидатов, сказав, что сейчас ему никто не приходит в голову.

Как отмечает CNN, в новейшей истории США не было случаев, когда кандидат в президенты от демократов или республиканцев выбирал своим напарником по предвыборной гонке представителя иной партии помимо своей.