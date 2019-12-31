Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка

Обвиняемый, Золтан Андруско, который заключил сделку со следствием и согласился дать показания на других фигурантов, получил 15 лет тюрьмы. По делу проходят еще 4 человека. Всем им грозит пожизненное заключение.

Журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в феврале 2018-го года. Перед смертью Куцяк готовил публикацию о связи окружения премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией. Убийство вызвало массовые акции протеста и привело к политическому кризису в стране, который закончился отставкой правительства.