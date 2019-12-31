В Японии подтвердили, что бизнесмен Карлос Гон покинул страну без разрешения. Сегодня появились сообщения о том, что он прибыл в Ливан. Позднее об этом заявил и сам Карлос Гон.

В Японии он находился под домашним арестом в ожидании суда. Его обвиняют в налоговых нарушениях.