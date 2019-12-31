Новое газовое соглашение между Россией и Украиной уже вступило в силу. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Это позволит продлить транзит газа в наступающем году. «Нафтогаз» обязался на ближайшие 5 лет забронировать мощности общим объемом в 225 миллиардов кубических метров.
2019-12-31T08:30:00+03:00
2019-12-31T08:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 31 декабря 2019
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