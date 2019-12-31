Новое газовое соглашение между Россией и Украиной уже вступило в силу. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Это позволит продлить транзит газа в наступающем году. «Нафтогаз» обязался на ближайшие 5 лет забронировать мощности общим объемом в 225 миллиардов кубических метров.