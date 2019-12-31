В центральной части Москвы с сегодняшнего дня вводится особый режим безопасности

В районе Красной и Манежной площадей, Тверской, Моховой улиц, Охотного ряда, Театрального проезда и площади Революции формируется единое пространство, куда попасть можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Всего в обеспечении новогоднего режима планируется задействовать свыше 40 тысяч человек. Контрольно-пропускные пункты в городе будут работать до 5-го января.
2019-12-31T08:16:00+03:00
2019-12-31T08:18:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:16, 31 декабря 2019
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