В центральной части Москвы с сегодняшнего дня вводится особый режим безопасности

В районе Красной и Манежной площадей, Тверской, Моховой улиц, Охотного ряда, Театрального проезда и площади Революции формируется единое пространство, куда попасть можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Всего в обеспечении новогоднего режима планируется задействовать свыше 40 тысяч человек. Контрольно-пропускные пункты в городе будут работать до 5-го января.