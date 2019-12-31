Министерство юстиции ликвидировало партию «Альянс зеленых». Об этом сообщается на сайте ведомства. Это сделано на основании решения Верховного суда, который еще летом ликвидировал семь партий, в том числе «Альянс зеленых», за неучастие в выборах.
2019-12-31T08:16:00+03:00
2019-12-31T08:17:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:16, 31 декабря 2019
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