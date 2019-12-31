Министерство юстиции ликвидировало партию «Альянс зеленых». Об этом сообщается на сайте ведомства. Это сделано на основании решения Верховного суда, который еще летом ликвидировал семь партий, в том числе «Альянс зеленых», за неучастие в выборах.