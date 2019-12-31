Бывший глава автомобильного концерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон подтвердил, что прибыл в Ливан. Напомним, в Японии он находился под домашним арестом в ожидании суда. В токийском окружном суде подтвердили, что разрешения на выезд из Японии он не получал. Карлоса Гона арестовали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в нарушении правил декларирования доходов.