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08:15, 31 декабря 2019

Россия и Украина подписали соглашение, обеспечивающее транзит газа

Россия и Украина подписали соглашение, обеспечивающее транзит газа. Об этом журналистам сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Нафтогаз» подтвердил, что подписал это соглашение с «Газпромом», а также документ об урегулировании судебных споров.



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