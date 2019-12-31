Россия и Украина подписали соглашение, обеспечивающее транзит газа. Об этом журналистам сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Нафтогаз» подтвердил, что подписал это соглашение с «Газпромом», а также документ об урегулировании судебных споров.