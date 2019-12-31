Россия и Украина подписали соглашение, обеспечивающее транзит газа. Об этом журналистам сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Нафтогаз» подтвердил, что подписал это соглашение с «Газпромом», а также документ об урегулировании судебных споров.
2019-12-31T08:15:00+03:00
2019-12-31T08:16:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 31 декабря 2019
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