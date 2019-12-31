Многие мировые лидеры сегодня выступят с новогодним обращением к своим гражданам

В СССР традиция телевизионных обращений руководителя страны появилась почти полвека назад — в 1970. Тогда генсек Леонид Брежнев выступил с посланием к советским гражданам. Его обращение, правда, больше напоминало годовой отчёт. К тому же Брежнев появился на голубых экранах не перед боем курантов, а за несколько часов до этого. И только в 74-м поздравление сместилось на привычное время, за пять минут до наступления Нового года. Формат новогоднего обращения постепенно менялся.

Так Михаил Горбачёв, позже первый и единственный президент стал поздравлять сограждан не из студии в Останкино, а прямо из кабинета в Кремле. В нулевых президент Путин предпочитал это делать на Ивановской площади Кремля.

С новогодними поздравлениями сегодня выступят ведущие европейские политики: президент Франции Макрон, канцлер Германии Меркель, британский премьер Джонсон. Мировая традиция поздравлять граждан страны зародилась вскоре после появления телевидения. В 1952 поздравление впервые увидели жители Германии. К ним обратился канцлер Аденауэр. Спустя 5 лет то же сделала королева Британии Елизавета Вторая.

Отметим, что именно Великобритания дала старт традиции новогодних обращений глав государств к согражданам. Правда, сначала это делали в радиоэфире. Британский король Георг V впервые обратился к нации ещё в 1932 году.