Бывший глава Renault, находящийся под следствием в Японии, подтвердил, что покинул страну

Карлос Гон объяснил, что спасается от политического преследования. Телеканал NHK передает, что прокуратуре ничего не было известно о бегстве обвиняемого в финансовых махинациях в Ливан. Эту информацию также не смогли прокомментировать его адвокаты.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер на частном самолете вылетел в международный аэропорт Бейрута. При этом в иммиграционной службе уточнили, что человек с таким именем не покидал Японию, в связи с чем было высказано предположение, что он воспользовался подложными документами. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться в суде в следующем году. На время следствия фигурант находился под домашним арестом.

Власти Японии считают, что Токио будет сложно добиться выдачи Гона, так как между странами нет соответствующего соглашения.